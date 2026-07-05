ATLANTI-CULTURE
5 juillet 2026
"La Légende" de Boualem Sansal : comme une tentative d’explicitation d’une succession de faits réels, en contrepoint d’une légende
"La Légende" de Boualem Sansal est publié chez Grasset.
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).