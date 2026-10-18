La langue française n’a pas besoin d’être délivrée de son histoire

Xavier-Laurent Salvador est linguiste, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de l’histoire de la langue française, de la littérature médiévale et de la transmission des savoirs. Il préside l’Observatoire d’éthique universitaire. Il est notamment l’auteur de Les Secrets de la Bible au Moyen Âge (Éditions du Cerf, 2025) et a codirigé Face à l’obscurantisme woke (Presses universitaires de France, 2025).