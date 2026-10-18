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Une femme tient un exemplaire de la nouvelle édition du dictionnaire français « Petit Larousse ».
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"LE FRANCAIS, UNE LANGUE AFRICAINE"

18 octobre 2026

La langue française n’a pas besoin d’être délivrée de son histoire

La publication du livre "Le français, une langue africaine" d’Aurélien Taché relance le débat sur l’avenir du français, la francophonie et la transmission culturelle. Pour Xavier-Laurent Salvador, linguiste, célébrer la diversité des usages ne doit pas conduire à renoncer à l’exigence linguistique ni à la transmission d’un patrimoine commun.

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MOTS-CLES

langue , langue française , histoire , Aurélien Taché , culture , créolisation , français , langue africaine , civilisation , culture française , francophonie , littérature

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier-Laurent Salvador

Xavier-Laurent Salvador est linguiste, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de l’histoire de la langue française, de la littérature médiévale et de la transmission des savoirs. Il préside l’Observatoire d’éthique universitaire. Il est notamment l’auteur de Les Secrets de la Bible au Moyen Âge (Éditions du Cerf, 2025) et a codirigé Face à l’obscurantisme woke (Presses universitaires de France, 2025).

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