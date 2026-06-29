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GUERRE HYBRIDE

29 juin 2026

La guerre cognitive menée par la Russie contre l’Occident se déploie sur de nouveaux fronts digitaux

73 documents authentifiés par Bloomberg dévoilent les méthodes d'une agence russe sanctionnée : fausses pages Wikipédia, IA pour les maintenir « vivantes », ciblage de responsables politiques français. L'ingérence russe ne se contente plus d'inonder les réseaux sociaux, elle construit de faux écosystèmes d'information.

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géopolitique , tech , Russie , guerre hybride , Union-Européenne , Arménie , fermes à trolls , contenu de propagande , fausse pages wikipédia , Intelligence Artificielle , ingérences , élections , Viginum

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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