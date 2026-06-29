GUERRE HYBRIDE
29 juin 2026
La guerre cognitive menée par la Russie contre l’Occident se déploie sur de nouveaux fronts digitaux
73 documents authentifiés par Bloomberg dévoilent les méthodes d'une agence russe sanctionnée : fausses pages Wikipédia, IA pour les maintenir « vivantes », ciblage de responsables politiques français. L'ingérence russe ne se contente plus d'inonder les réseaux sociaux, elle construit de faux écosystèmes d'information.
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A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.