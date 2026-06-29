GUERRE HYBRIDE

La guerre cognitive menée par la Russie contre l’Occident se déploie sur de nouveaux fronts digitaux

73 documents authentifiés par Bloomberg dévoilent les méthodes d'une agence russe sanctionnée : fausses pages Wikipédia, IA pour les maintenir « vivantes », ciblage de responsables politiques français. L'ingérence russe ne se contente plus d'inonder les réseaux sociaux, elle construit de faux écosystèmes d'information.