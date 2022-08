La guerre a éclaté entre l’Algérie et l’Egypte

Les faits se sont déroulés à un arrêt de tramway de la ville où sont enterrés nos rois. Devant une foule impuissante (ou attentive) une cinquantaine de "jeunes" se sont affrontés avec des battes de baseball et des planches cloutées. Il y a eu du sang. D'un côté les Dionysiens de souche (les Algériens) de l’autre des étrangers (les Egyptiens).

Ils parlent pourtant la même langue et professent la même religion. Mais le monde est ainsi fait que les autochtones n’aiment guère les intrus. Et entre les jeunes algériens et les jeunes égyptiens, il n’est pas question de vivre ensemble.