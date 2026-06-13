AUTOPSIE D’UNE DIPLOMATIE
13 juin 2026
La France et l’Allemagne envisagent de démanteler le service diplomatique de l’Union et voilà pourquoi
Les discussions engagées par la France et l’Allemagne sur une réforme du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) relancent une question ancienne : l’Union européenne est-elle réellement capable de mener une politique étrangère commune ? Derrière le débat institutionnel se dessinent les limites géopolitiques du projet européen.
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MOTS-CLESSEAE , Union européenne , la France , Allemagne , diplomatie , cour des comptes , Ursula Von Der Leyen , géopolitique
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).