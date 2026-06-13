AUTOPSIE D’UNE DIPLOMATIE

13 juin 2026

La France et l’Allemagne envisagent de démanteler le service diplomatique de l’Union et voilà pourquoi

Les discussions engagées par la France et l’Allemagne sur une réforme du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) relancent une question ancienne : l’Union européenne est-elle réellement capable de mener une politique étrangère commune ? Derrière le débat institutionnel se dessinent les limites géopolitiques du projet européen.