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Des passants marchent devant le bâtiment du **Service européen pour l’action extérieure (SEAE)**, qui abrite le service diplomatique de l’Union européenne, à Bruxelles, le 2 décembre 2025. Trois personnes ont été arrêtées le 2 décembre 2025 à la suite de perquisitions menées dans des bureaux de l’Union européenne ainsi que dans un prestigieux établissement d’enseignement supérieur, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de fraude liés à la formation de futurs diplomates, ont indiqué les procureurs. (Image d'illustration)
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AUTOPSIE D’UNE DIPLOMATIE

13 juin 2026

La France et l’Allemagne envisagent de démanteler le service diplomatique de l’Union et voilà pourquoi

Les discussions engagées par la France et l’Allemagne sur une réforme du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) relancent une question ancienne : l’Union européenne est-elle réellement capable de mener une politique étrangère commune ? Derrière le débat institutionnel se dessinent les limites géopolitiques du projet européen.

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MOTS-CLES

SEAE , Union européenne , la France , Allemagne , diplomatie , cour des comptes , Ursula Von Der Leyen , géopolitique

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 

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