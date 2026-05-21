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Cette capture d'écran, extraite d'un enregistrement du site web MarineTraffic, présente une visualisation des données relatives au trafic maritime dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman du 18 au 20 avril.
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ATLANTICO BUSINESS

21 mai 2026

La crise au Moyen-Orient pèse déjà sur l'activité mondiale, mais pas (encore) au point de la crise de 2008 ou de celle du Covid

Pour l'instant, les économistes des grandes banques et des grandes institutions internationales ne paniquent pas. Pourquoi ? Parce que l'ampleur réelle des conséquences dépendra avant tout de deux facteurs : la durée du conflit et son intensité. C'est précisément la raison pour laquelle les pressions exercées sur Donald Trump sont devenues considérables. Tout est fait pour qu'il retarde — ou évite — une reprise du conflit armé.

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MOTS-CLES

Iran , Moyen-Orient , crise , subprimes , covid , carburant , pétrole

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.