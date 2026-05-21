ATLANTICO BUSINESS
21 mai 2026
La crise au Moyen-Orient pèse déjà sur l'activité mondiale, mais pas (encore) au point de la crise de 2008 ou de celle du Covid
Pour l'instant, les économistes des grandes banques et des grandes institutions internationales ne paniquent pas. Pourquoi ? Parce que l'ampleur réelle des conséquences dépendra avant tout de deux facteurs : la durée du conflit et son intensité. C'est précisément la raison pour laquelle les pressions exercées sur Donald Trump sont devenues considérables. Tout est fait pour qu'il retarde — ou évite — une reprise du conflit armé.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.