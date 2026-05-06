L'Iran ne sait pas encaisser ses victoires au bon moment

Maneli Mirkhan est analyste géopolitique spécialisée sur l'Iran et le Moyen-Orient élargi. Elle est la fondatrice de DORNA, organisation iranienne indépendante pour structurer une transition démocratique en Iran (dornairan.com), et d'Iran Observatory, plateforme indépendante d'analyse et de veille sur l'Iran (iranobservatory.org). Elle produit des analyses en anglais, français et persan et intervient régulièrement dans les médias internationaux.