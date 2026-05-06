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GEOPOLITIQUE

6 mai 2026

L'Iran ne sait pas encaisser ses victoires au bon moment

Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'aux pourparlers avortés d'Islamabad, la crise de 2026 reproduit un schéma vieux de quarante ans : celui d'un régime structurellement incapable de convertir un levier réel en issue politique, prisonnier d'une logique idéologique qui transforme chaque avantage tactique en impasse.

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MOTS-CLES

Iran , moyen orient , conflit , géopolitique , Politique , Ormuz

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Maneli Mirkhan

Maneli Mirkhan est analyste géopolitique spécialisée sur l'Iran et le Moyen-Orient élargi. Elle est la fondatrice de DORNA, organisation iranienne indépendante pour structurer une transition démocratique en Iran (dornairan.com), et d'Iran Observatory, plateforme indépendante d'analyse et de veille sur l'Iran (iranobservatory.org). Elle produit des analyses en anglais, français et persan et intervient régulièrement dans les médias internationaux.