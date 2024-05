L'intervention de l'Iran dans la guerre civile au Soudan sert ses objectifs géopolitiques mais n'est pas sans risques

Des membres du bataillon des forces de mission spéciales de l'armée soudanaise dans l'État du Nord organisent un défilé dans la ville de Karima, le 19 mai 2024.

Le rôle de l'Iran dans le financement et l'armement de groupes mandataires au Moyen-Orient est bien documenté et a fait l'objet d'une attention particulière depuis l'attaque menée par le Hamas contre Israël en octobre 2023. De même, les livraisons d'armes de Téhéran à la Russie sont bien connues et ont suscité des plaintes et des sanctions de la part de l'Occident.

Eric Lob est professeur associé au département de politique et de relations internationales de l'Université internationale de Floride. Ses recherches portent sur l'intersection de la politique et du développement au Moyen-Orient.

Mais Téhéran n'a guère bénéficié d'une couverture médiatique pour son intervention militaire dans un autre conflit meurtrier : la guerre civile au Soudan.

Depuis le début de ce conflit en avril 2023, au moins 13 000 personnes ont été tuées, plus de 33 000 ont été blessées et des millions ont été déplacées. Après des années de paix relative, les populations sont à nouveau massacrées dans la région méridionale du Darfour.

Au lendemain de l'éclatement des combats entre deux factions rivales du gouvernement militaire soudanais, l'Iran a limité son intervention à la fourniture d'une aide humanitaire.

Mais cette politique n'a pas duré longtemps. Entre décembre 2023 et janvier 2024, Téhéran a fourni plusieurs drones de reconnaissance et de combat de moyenne portée Mohajer-6 au président Abdel Fattah al-Burhan et à ses Forces armées soudanaises (FAS).

En février, les drones ont aidé les Forces armées soudanaises à reprendre des territoires à Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de « Hemedti », et aux Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), lors d'une offensive dans la ville d'Omdurman.

Bien que le conflit au Soudan ait suscité moins d'attention au niveau mondial que ceux en Ukraine et à Gaza, il revêt une importance stratégique pour Téhéran. En tant qu'expert de la politique étrangère de l'Iran, je constate que Téhéran utilise de plus en plus son implication dans les zones de conflit africaines pour faire avancer ses objectifs militaires, commerciaux et surtout géopolitiques. Cela suit une trajectoire similaire à l'implication de l'Iran en Éthiopie lors de la guerre du Tigré en 2020-22.

Sur le plan militaire et commercial, les exportations de drones vers les FAS s'inscrivent dans la continuité des actions menées par l'Iran depuis l'expiration de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU à l'encontre de Téhéran en octobre 2020.

Depuis lors, l'Iran a livré des drones de surveillance et d'attaque non seulement à ses mandataires et partenaires quasi-étatiques et non étatiques au Moyen-Orient - tels que le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen - mais aussi, de plus en plus, à des États extérieurs à la région, tels que l'Éthiopie, la Russie, le Tadjikistan et le Venezuela.

L'Iran l'a fait pour projeter sa puissance, renforcer ses alliances et influencer les conflits au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Dans le même temps, il peut s'agir d'une source de revenus lucrative pour l'économie iranienne, ainsi que d'une vitrine pour la technologie du pays. S'il est difficile de déterminer avec précision les revenus que l'Iran a tirés des exportations de drones militaires, la valeur estimée du marché mondial en 2022 était de 12,55 milliards de dollars, un chiffre qui devrait atteindre 14,14 milliards de dollars en 2023 et 35,60 milliards de dollars en 2030.

En ce qui concerne le Soudan, l'armement des Forces armées soudanaises contribue à la fois aux objectifs géopolitiques plus larges de l'Iran et à sa concurrence avec ses rivaux régionaux, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël.

États voyous

Les relations entre l'Iran et le Soudan remontent à 1989, lorsque Téhéran a soutenu le coup d'État mené par Omar al-Bashir, qui est ensuite devenu président du Soudan. Au cours des années 1990 et 2000, l'Iran a offert une aide au développement et une aide militaire au Soudan. Il y a exporté des tracteurs et stationné des navires de guerre dans les ports soudanais du golfe d'Aden et de la mer Rouge.

Le long de ces routes stratégiques et de ces voies de navigation, Téhéran a exporté du pétrole vers les pays africains et fait passer des armes en contrebande à ses clients régionaux, notamment les rebelles houthis au Yémen et les militants palestiniens à Gaza.

En tant qu'autre État dit « voyou » soumis aux sanctions et aux embargos des États-Unis, le Soudan a apporté un soutien diplomatique à Téhéran tout au long de la période.

Il a reconnu le droit de l'Iran à poursuivre un programme nucléaire et a voté contre les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant le bilan de Téhéran en matière de droits de l'homme. De 1979 à 2021, le Soudan était le troisième partenaire commercial de l'Iran en Afrique et représentait 3 % de son commerce annuel moyen avec le continent.

Mais entre 2013 et 2016, les relations entre l'Iran et le Soudan ont subi une série de graves revers. En 2014, le Soudan a fermé le centre culturel de l'Iran et expulsé ses fonctionnaires diplomatiques pour avoir prétendument fait du prosélytisme chiite dans un pays majoritairement sunnite. Deux ans plus tard, en 2016, le Soudan et d'autres pays de la Corne de l'Afrique ont coupé les liens officiels avec Téhéran.

Ces revers sont dus au fait que l'Iran s'est désengagé du Soudan et de l'Afrique pour se concentrer sur la diplomatie nucléaire avec les États-Unis et d'autres puissances mondiales. Ils ont également coïncidé avec l'accroissement de l'aide militaire, diplomatique et économique de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au Soudan et à d'autres États de la Corne de l'Afrique en échange de leur participation à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen.

Cette aide était particulièrement attrayante pour le Soudan, qui était confronté à l'isolement et à l'adversité économique en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre d'Al-Bachir, de la sécession du Sud-Soudan, riche en pétrole, et de l'imposition de sanctions renforcées par les États-Unis.

Bien que l'Iran et le Soudan aient par la suite participé à des réunions multilatérales sur la coopération agricole, les relations bilatérales entre les deux pays ne se sont jamais complètement rétablies.

Faire des percées dans la Corne de l'Afrique

La guerre civile a donné à l'Iran l'occasion de rectifier le tir avec le Soudan. En soutenant les Forces armées soudanaises, Téhéran peut sauver ses relations avec le Soudan tout en contrant ou en contenant l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats dans le pays et sur l'ensemble du continent.

Téhéran aspire à aider al-Burhan et les Forces armées soudanaises à gagner la guerre et à reprendre le contrôle de l'État.

L'aide apportée aux Forces armées soudanaises s'inscrit également dans une dynamique antérieure à la guerre et, une fois encore, dans la lutte d'influence que mène l'Iran contre l'Arabie saoudite. En 2019, alors que Hemedti servait aux côtés d'al-Burhan au sein du Conseil militaire de transition après l'éviction d'al-Bashir par un coup d'État, il s'est rendu en Arabie saoudite et s'est engagé à soutenir ce pays contre l'Iran et les Houthis.

Néanmoins, soutenir les Forces armées soudanaises n'est pas sans risque pour l'Iran.

Tout d'abord, la victoire d'al-Burhan et des Forces armées soudanaises est loin d'être acquise. Depuis octobre 2023, le FSR s'est emparé de quelques États clés, dont la capitale Khartoum et le grenier à blé de Gezira. En février 2024, les Forces armées soudanaises ont lancé une offensive à Omdurman et y ont réalisé des gains. Cependant, l'équilibre général pourrait encore pencher en faveur des FAR.

Et contrairement aux guerres en Syrie et en Ukraine, au Soudan, Téhéran s'est retrouvé dans la position délicate de soutenir un adversaire de la Russie, qui sponsorise les FAR.

Et contrairement au conflit en Éthiopie, où l'Iran a soutenu le gouvernement contre les groupes rebelles aux côtés de la Turquie et des Émirats arabes unis, Téhéran et Abou Dhabi rivalisent d'influence au Soudan en soutenant respectivement les Forces armées soudanaises et les Forces de sécurité soudanaises. En dehors du domaine militaire, les Émirats arabes unis disposent d'un avantage économique considérable sur l'Iran, puisqu'ils sont le premier partenaire d'exportation et le deuxième partenaire d'importation du Soudan.

Alimenter le conflit

Même si al-Burhan devait sortir victorieux, il n'est pas certain que la position de l'Iran au Soudan s'améliorerait de manière significative ou que son influence s'accroîtrait.

L'Iran est limité par son statut de puissance chiite, alors que le Soudan est un pays à majorité sunnite. Et même avant que le Soudan ne rompe ses liens avec l'Iran et ne sombre dans une nouvelle guerre civile, il acceptait depuis longtemps l'aide agricole, commerciale, militaire et de développement des rivaux régionaux de l'Iran, l'Arabie saoudite et Israël.

Après avoir rejoint la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, Khartoum a normalisé ses relations avec Tel-Aviv par le biais des accords d'Abraham, en échange d'incitations diplomatiques et économiques de la part des États-Unis.

L'avenir nous dira si l'intervention militaire de l'Iran au Soudan marque un tournant dans les relations bilatérales ou si elle n'est rien d'autre qu'un transfert d'armes dans un autre conflit civil alimenté par une intervention étrangère.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.