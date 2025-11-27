POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

François Mitterrand. (Image d'illustration)

François Mitterrand. (Image d'illustration)

© AFP

ATLANTICO-BUSINESS

27 novembre 2025

Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »

Vous avez aimé la taxe Zucman, vous adorerez l’emprunt force pour les riches . les sénateurs veulent soumettre les super-riches à un emprunt forcé à taux zéro, une contribution qui serait remboursable en quelque sorte. En 1983, François Mitterrand y avait déjà pensé.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Taxe Zucman , super riches , la France , socialistes , Emprunts , Taux zéro , François Mitterrand , crises

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
4Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie
5Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
6Comment l’univers finira-t-il ?
7Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois