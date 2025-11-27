François Mitterrand. (Image d'illustration)
© AFP
ATLANTICO-BUSINESS
27 novembre 2025
Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »
Vous avez aimé la taxe Zucman, vous adorerez l’emprunt force pour les riches . les sénateurs veulent soumettre les super-riches à un emprunt forcé à taux zéro, une contribution qui serait remboursable en quelque sorte. En 1983, François Mitterrand y avait déjà pensé.
3 min de lecture
MOTS-CLESTaxe Zucman , super riches , la France , socialistes , Emprunts , Taux zéro , François Mitterrand , crises
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.