Martin Ajdari lors de son audition au Parlement

© DR

GRAND ORAL

27 novembre 2025

Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre

Première personnalité à être soumise aux questions des parlementaires, Martin Ajdari mis en difficulté après la nomination à ses côtés d’un militant résolument hostile aux médias du groupe Bolloré.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

