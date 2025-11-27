Martin Ajdari lors de son audition au Parlement
GRAND ORAL
27 novembre 2025
Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre
Première personnalité à être soumise aux questions des parlementaires, Martin Ajdari mis en difficulté après la nomination à ses côtés d’un militant résolument hostile aux médias du groupe Bolloré.
MOTS-CLESArcom , Martin Ajdari , Foued Berahou , Commission d'enquête parlementaire , audiovisuel public , Neutralité
THEMATIQUESMédia
