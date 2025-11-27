Une secrétaire du lycée Anita-Conti pédale sur un vélo d’appartement tout en travaillant à son bureau, dans le cadre d’un programme de lutte contre l’obésité et la sédentarité, à Bruz, dans l’ouest de la France, le 17 mars 2025. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
RAVAGES DE LA SEDENTARITE
27 novembre 2025
Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
Le “Sedentary Sam” imaginé pour 2050 alarme, mais Béatrice de Reynal rappelle que si les écrans abîment déjà nos corps, rien n’indique que l’humanité glissera vers une caricature voûtée et obèse.
3 min de lecture
MOTS-CLESsanté , mode de vie , sédentarité , évolution , société , Weward , Sedentary Sam , surpoids , métabolisme
THEMATIQUESSanté
Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".
Populaires
Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".