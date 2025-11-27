Fracture entre les élus et les citoyens
CRISE DE CONFIANCE
27 novembre 2025
Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse
La parole des Français s’invite sur BFMTV, avec une défiance assumée envers leurs élus.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESla France , BFM TV , société , fracture sociale , fracture politique , citoyens , crise de confiance , défiance
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.