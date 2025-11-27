POLITIQUE
Fracture entre les élus et les citoyens

CRISE DE CONFIANCE

27 novembre 2025

Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse

La parole des Français s’invite sur BFMTV, avec une défiance assumée envers leurs élus.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

la France , BFM TV , société , fracture sociale , fracture politique , citoyens , crise de confiance , défiance

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

