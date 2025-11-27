POLITIQUE
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’exprime lors d’un débat général sur le budget de la Chancellerie fédérale au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, à Berlin, le 26 novembre 2025.

© AFP or licensors

MOTEUR EN PANNE

27 novembre 2025

Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand

L’économie allemande encaisse un coup d’arrêt brutal, avec un PIB à l’arrêt, une consommation en recul et des exportations en chute libre.

Photo of Marion Delaigue
Marion Delaigue Go to Marion Delaigue page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

économie , Allemagne , effondrement , Union Européenne , Friedrich Merz , PIB

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Marion Delaigue image
Marion Delaigue
Avocate, spécialiste des affaires publiques
 

Marion Delaigue, est avocate associée du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats en droit public (contrats publics, AMENAGEMENT, droit administratif général) et enseignante en master 1 de l Ecole de droit de sciences po Paris en droit administratif.

Elle a également travaillé au sein des cabinets ministériels du Ministre de l'Intérieur et du Premier ministre pour s'assurer du bon fonctionnement du processus législatif et de l'approbation des réformes gouvernementales de 2005 à 2007, puis auprès du Secrétaire général d'un groupe français du CAC 40 pour la conduite d'un projet de construction d'une Fondation d'intérêt général sur le domaine public parisien.

 

