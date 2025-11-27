Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand

Marion Delaigue, est avocate associée du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats en droit public (contrats publics, AMENAGEMENT, droit administratif général) et enseignante en master 1 de l Ecole de droit de sciences po Paris en droit administratif.

Elle a également travaillé au sein des cabinets ministériels du Ministre de l'Intérieur et du Premier ministre pour s'assurer du bon fonctionnement du processus législatif et de l'approbation des réformes gouvernementales de 2005 à 2007, puis auprès du Secrétaire général d'un groupe français du CAC 40 pour la conduite d'un projet de construction d'une Fondation d'intérêt général sur le domaine public parisien.