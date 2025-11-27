Donald Trump. (Image d'illustration)
ETAT PROFOND
27 novembre 2025
Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?
La divulgation de la conversation Witkoff–Ushakov révèle une faille majeure dans les circuits diplomatiques américains et met en lumière les tensions internes autour de la ligne pro-russe de l’administration Trump.
10 min de lecture
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
Président de l’Institut d’études de géopolitique appliquée (Iega)
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
