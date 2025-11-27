POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Donald Trump. (Image d'illustration)

Donald Trump. (Image d'illustration)

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

ETAT PROFOND

27 novembre 2025

Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?

La divulgation de la conversation Witkoff–Ushakov révèle une faille majeure dans les circuits diplomatiques américains et met en lumière les tensions internes autour de la ligne pro-russe de l’administration Trump.

Photo of Arthur Kenigsberg
Photo of Alexandre Negrus
Photo of Yohan Briant
Arthur Kenigsberg Go to Arthur Kenigsberg page , Alexandre Negrus Go to Alexandre Negrus page et Yohan Briant Go to Yohan Briant page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Arthur Kenigsberg image
Arthur Kenigsberg

Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans. 

Alexandre Negrus image
Alexandre Negrus

Président de l’Institut d’études de géopolitique appliquée (Iega)

Yohan Briant image
Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme

Populaires

1Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
4Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie
5Comment l’univers finira-t-il ?
6Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
7Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois