L’inflation accroît encore plus les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

Une manifestation contre les inégalités salariales.

Les femmes sont tentées de démissionner de leur job beaucoup plus que les hommes, parce que l’inflation favorise plus les hausses de salaires chez les hommes que chez les femmes et du coup, relance le débat sur les inégalités.

Décidément, les femmes salariées ne seront donc jamais des hommes comme les autres. Selon l'étude annuelle de l'institut ADP Research, les femmes françaises salariées ont vu leurs salaires augmenter de 4,15 % l'année dernière, contre 5,52 % pour les hommes. Cette disparité n'est pas sans conséquences immédiates. Selon la même étude, l'inégalité de traitement en cette période actuelle expliquerait que trois quarts des femmes démissionnent de leur emploi, non pas pour abandonner leur poste, mais pour changer d'entreprise et trouver un employeur qui les paiera mieux.

La situation très compliquée sur le front de l'inflation a donc cristallisé une prise de conscience chez les salariées femmes qu'elles étaient moins bien traitées que leurs collègues hommes. D'où leur décision de changer d'emploi quand le marché de l'emploi le leur permet, ce qui est encore le cas dans de nombreux secteurs.

Si les salariées françaises ont vu leurs salaires augmenter de 4,15 % l'année dernière, contre 5,52 % pour les hommes, l'étude ADP montre aussi que :

75 % des hommes espèrent une augmentation de salaire en 2023, contre 53 % des femmes.

71 % des salariés envisagent de trouver un nouvel emploi en cas de disparités salariales entre les femmes et les hommes au sein de leur entreprise. Ce chiffre est de 84 % chez les jeunes de 18-24 ans et de 74 % chez les femmes.

65 % des travailleurs songeraient à quitter leur emploi en l'absence d'une politique de diversité et d'inclusion au sein de leur organisation, un chiffre qui atteint les 80 % chez les jeunes de 18-24 ans.

Pourtant, les entreprises progressent sur ces sujets. Respectivement, 35 % (+12 points par rapport à 2022) et 33 % (+11 points) des collaborateurs estiment que leur employeur s'est amélioré ces trois dernières années en matière d'égalité salariale et en termes de diversité et d'inclusion.

Cette étude de l'ADP® Research Institute, intitulée « People at Work 2023 : l'étude Workforce View », a été menée auprès de plus de 32 000 actifs dans 17 pays, dont près de 2 000 en France, ce qui offre une situation particulière.

Premier point : Des inégalités salariales entre les femmes et les hommes perdurent et l’inflation n’est pas neutre. Si le salaire reste l'élément le plus important du travail pour 66 % des Français interrogés, il l'est encore plus pour les femmes (74 %) que pour les hommes (60 %). Et les femmes ont sans doute de bonnes raisons de ne pas être satisfaites des réformes appliquées pour redresser la situation. En effet, 75 % des hommes déclarent avoir été augmentés en 2022, contre 59 % des femmes. De même, les hommes (75 %) sont plus nombreux que les femmes (53 %) à s'attendre à une augmentation au cours de l'année à venir. Ils espèrent une hausse de 5,95 % en moyenne, alors que les femmes entrevoient une augmentation de 5 %. Au niveau mondial, l'écart est moins important avec 8,5 % d'augmentation de salaire attendue pour les hommes et 8 % pour les femmes.

Deuxième point : Le déploiement d'une stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion apparaît impératif pour retenir les talents. Et c'est encore plus urgent cette année que l'année dernière. En 2022, deux tiers (66 %) des salariés français envisageaient de trouver un nouvel emploi en cas de disparités salariales entre les femmes et les hommes au sein de leur entreprise. Ils sont à présent 71 % à l'affirmer. C'est une décision que seraient prêts à prendre avant tout ,les jeunes de 18-24 ans à 84 % (un point de plus qu'en 2022 et contre 47 % des 55 ans et plus), les collaborateurs exerçant dans les médias et l'information (82 %) et l'immobilier (81 %), mais également les femmes (74 %, en augmentation de 4 points et contre 68 % des hommes).

De même, 65 % des salariés songeraient à quitter leur emploi en l'absence d'une politique de diversité et d'inclusion au sein de leur organisation. C'est tout particulièrement le cas chez les jeunes de 18-24 ans (80 %, en hausse de +3 points) et de 25-34 ans (70 %, contre 55 % des 35 ans et plus), ainsi que chez les travailleurs des médias et de l'information (76 %), de la finance (72 %) et de l'immobilier (70 %).

Carlos Fontelas de Carvalho, Président d'ADP en France et en Suisse voit dans ces données , la preuve qu il reste encore beaucoup de travail dans les entreprises pour protéger cette égalité de traitement entre les hommes et les femmes . « Alors que se déroulera, le 18 septembre prochain, la Journée internationale de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, dit-il , les écarts de salaires persistent et seulement 26 % des femmes ont l'impression que la situation s'est améliorée ! D'après l'étude, les augmentations de salaire des femmes seraient loin d'être au même niveau que celles des hommes. C'est un défi majeur pour les entreprises qui, en agissant ainsi, se mettent en danger., poursuit-il ,Au-delà de l'égalité salariale femmes-hommes, il y a toujours une demande croissante pour des actions en faveur de la diversité et de l'inclusion. Même si une progression est notable, les politiques sur ces sujets doivent être plus actives et plus visibles pour les collaborateurs. Dans un contexte de tensions sur le marché du travail, ce n'est aujourd'hui plus une option pour les employeurs qui veulent retenir et attirer des talents, d'autant plus qu'un environnement de travail inclusif est déterminant dans la performance d'une organisation », conclut Carlos Fontelas de Carvalho.

Pour en savoir plus : Le rapport « People at Work 2023 : l'étude Workforce View » étudie les comportements des salariés face au monde du travail actuel, ainsi que leurs attentes et espoirs vis-à-vis de leur futur environnement de travail. ADP Research Institute a interrogé 32 612 actifs dans 17 pays, dont 1 912 en France.

