Faits diversil y a 4 heures
Famille royale
Marius Borg Høibyn, fils de la princesse Mette-Marit, inculpé pour 32 infractions dont 4 viols
Marius Borg Høiby a été mis en accusation pour 32 infractions, dont quatre viols, maltraitances en relation proche, violences, atteintes à la liberté et enregistrements sans consentement. L’enquête, ouverte après son arrestation en août 2024, a agrégé plusieurs plaintes; un des viols présumés se serait déroulé à la résidence royale de Skaugum. Le procès pourrait s’ouvrir dès la mi-janvier. La justice insiste sur un traitement identique à celui de tout justiciable, malgré le lien avec la famille royale.