Best-Of du 9 au 15 août

Faits diversil y a 4 heures
La famille royale de Norvège. (Image d'illustration)
La famille royale de Norvège. (Image d'illustration) © AFP
Famille royale

Marius Borg Høibyn, fils de la princesse Mette-Marit, inculpé pour 32 infractions dont 4 viols

Marius Borg Høiby a été mis en accusation pour 32 infractions, dont quatre viols, maltraitances en relation proche, violences, atteintes à la liberté et enregistrements sans consentement. L’enquête, ouverte après son arrestation en août 2024, a agrégé plusieurs plaintes; un des viols présumés se serait déroulé à la résidence royale de Skaugum. Le procès pourrait s’ouvrir dès la mi-janvier. La justice insiste sur un traitement identique à celui de tout justiciable, malgré le lien avec la famille royale.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

