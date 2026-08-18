MISSIONS LUNAIRES

L'exploration de la Lune nécessitera des rovers capables de penser par eux-mêmes

Pour explorer durablement les régions les plus inaccessibles de la Lune, les robots devront apprendre à se débrouiller sans attendre les instructions de la Terre. La mission CADRE de la NASA doit mettre à l’épreuve trois petits rovers capables de communiquer, de se répartir les tâches et d’adapter leurs décisions en autonomie. Une étape décisive pour préparer l’exploration du pôle Sud lunaire, où l’obscurité, les températures extrêmes, la poussière et les coupures de communication compliquent considérablement les opérations.