MISSIONS LUNAIRES
18 août 2026
L'exploration de la Lune nécessitera des rovers capables de penser par eux-mêmes
Pour explorer durablement les régions les plus inaccessibles de la Lune, les robots devront apprendre à se débrouiller sans attendre les instructions de la Terre. La mission CADRE de la NASA doit mettre à l’épreuve trois petits rovers capables de communiquer, de se répartir les tâches et d’adapter leurs décisions en autonomie. Une étape décisive pour préparer l’exploration du pôle Sud lunaire, où l’obscurité, les températures extrêmes, la poussière et les coupures de communication compliquent considérablement les opérations.
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Wanjiku Chebet Kanjumba est doctorante en génie mécanique et aérospatial à l'Université de Floride. Ses recherches portent sur la logistique interplanétaire ainsi que sur les méthodes de guidage, de navigation et de pilotage pour les engins spatiaux devant effectuer un rendez-vous et procéder à la capture de satellites en rotation incontrôlée, non coopératifs ou n'ayant jamais été conçus pour être entretenus.
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Wanjiku Chebet Kanjumba est doctorante en génie mécanique et aérospatial à l'Université de Floride. Ses recherches portent sur la logistique interplanétaire ainsi que sur les méthodes de guidage, de navigation et de pilotage pour les engins spatiaux devant effectuer un rendez-vous et procéder à la capture de satellites en rotation incontrôlée, non coopératifs ou n'ayant jamais été conçus pour être entretenus.