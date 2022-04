© François WALSCHAERTS / AFP

L'analyse d'un économiste

L'Europe a-t-elle toujours sa place dans le monde ?

Historiquement l'Europe avait un statut particulier d'"arbitre" entre les USA et l'URSS. Qu'en est-il de ce rôle lorsqu'elle est tiraillée et que la Chine et l'Inde se disputent ce rôle ?