Junk food : quand quelques jours suffisent à perturber la mémoire

André Nieoullon est Professeur de Neurosciences à l'Université d'Aix-Marseille, membre de la Society for Neurosciences US et membre de la Société française des Neurosciences dont il a été le Président. Il a également dirigé pendant plus de vingt années un laboratoire de recherche du CNRS-Université d'Aix-Marseille. Spécialiste de la physiopathologie des maladies neurodégénératives et en particulier de la maladie de Parkinson, il est l'auteur de plus de 200 publications internationales du domaine. Il a été Président du Conseil scientifique de France-Parkinson, puis de celui de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC), après avoir été membre du Conseil scientifique de l'ARAPI, une association de familles de patients souffrant d'autisme. André Nieoullon a publié en français un ouvrage de référence sur les Neurosciences traduit de l'américain "Neurosciences, à la découverte du cerveau", dont la 4ième édition en cours de préparation est prévue pour 2016.