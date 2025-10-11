Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Ce poison invisible

Junk food : quand quelques jours suffisent à perturber la mémoire

Longtemps accusée d’être responsable d’obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires, la junk food révèle aujourd’hui des effets bien plus insidieux : des altérations cognitives rapides, observées dès les premiers jours d’un régime déséquilibré. Hyperactivité neuronale, mémoire affaiblie, addiction alimentaire, les chercheurs alertent sur le lien direct entre alimentation industrielle et santé cérébrale. L’adolescence, phase clé du développement du cerveau, apparaît comme le moment le plus critique. À terme, ces comportements alimentaires accroissent aussi le risque de maladies neurodégénératives, rappelant qu’une alimentation saine n’est pas qu’une question de silhouette, mais de survie cognitive.

avec André Nieoullon
author imageAndré Nieoullon

André Nieoullon est Professeur de Neurosciences à l'Université d'Aix-Marseille, membre de la Society for Neurosciences US et membre de la Société française des Neurosciences dont il a été le Président. Il a également dirigé pendant plus de vingt années un laboratoire de recherche du CNRS-Université d'Aix-Marseille. Spécialiste de la physiopathologie des maladies neurodégénératives et en particulier de la maladie de Parkinson, il est l'auteur de plus de 200 publications internationales du domaine. Il a été Président du Conseil scientifique de France-Parkinson, puis de celui de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC), après avoir été membre du Conseil scientifique de l'ARAPI, une association de familles de patients souffrant d'autisme. André Nieoullon a publié en français un ouvrage de référence sur les Neurosciences traduit de l'américain "Neurosciences, à la découverte du cerveau", dont la 4ième édition en cours de préparation est prévue pour 2016.

