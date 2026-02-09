POLITIQUE
Stefania Constantini participe à une épreuve de curling en double mixte opposant la Suède à l'Italie lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 au stade olympique de curling de Cortina d'Ampezzo, le 7 février 2026.
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

9 février 2026

JO d’hiver 2026 : ces technologies qui changent totalement notre manière de regarder les épreuves

Drones immersifs, intelligence artificielle, replays interactifs et production dématérialisée : les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 s’annoncent comme un tournant majeur pour l’audiovisuel sportif. Après l’expérimentation grandeur nature de Paris 2024, ces JO d’hiver poussent encore plus loin l’innovation technologique, transformant en profondeur la façon de filmer, de raconter et de vivre les épreuves.

Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.