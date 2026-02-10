POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des athlètes engagés lors des JO d'hiver 2026.
See image caption
See copyright

LUTTE CONTRE LE FROID

10 février 2026

JO d'hiver 2026 : ces nouveaux matériaux qui aident les athlètes olympiques à affronter des températures glaciales

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, la question du froid reste centrale pour les athlètes, même sous des températures relativement clémentes. Entre réactions physiologiques du corps humain et innovations en science des matériaux, les athlètes s’appuient sur des vêtements de plus en plus sophistiqués pour préserver leurs performances, limiter la déshydratation et se protéger des risques liés au froid.

Photo of Gabriel R. Burks
Photo of Cara Ocobock
Gabriel R. Burks Go to Gabriel R. Burks page et Cara Ocobock Go to Cara Ocobock page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel R. Burks image
Gabriel R. Burks

Gabriel R. Burks est professeur adjoint de génie chimique et biomoléculaire à l'Université de Notre Dame.

Cara Ocobock image
Cara Ocobock

Cara Ocobock est professeure adjointe d'anthropologie à l'Université de Notre Dame.

Populaires

1Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort
2Vérification d’âge : contrairement à ce qu’affirme Emmanuel Macron, France Identité n’est pas capable de garantir l’anonymat en ligne
3Du Covid à Epstein, de quoi les accusations de complotisme sont-elles devenues le nom ?
4Collecte des déchets : ces collectivités territoriales qui ont transformé un service public efficace en nouveau royaume d’Ubu Roi
5"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus
6Mario Draghi, Philippe Aghion et d’autres font campagne pour des réformes très fédérales de l’Europe
7Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…