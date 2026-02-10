LUTTE CONTRE LE FROID

10 février 2026

JO d'hiver 2026 : ces nouveaux matériaux qui aident les athlètes olympiques à affronter des températures glaciales

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, la question du froid reste centrale pour les athlètes, même sous des températures relativement clémentes. Entre réactions physiologiques du corps humain et innovations en science des matériaux, les athlètes s’appuient sur des vêtements de plus en plus sophistiqués pour préserver leurs performances, limiter la déshydratation et se protéger des risques liés au froid.