SPARADRAP POLITIQUE
24 mars 2026
Jean-Luc Mélenchon a perdu une bataille électorale de plus… mais certainement pas la guerre culturelle
Touchés mais pas coulés ? Malgré son revers relatif au deuxième tour des élections municipales, la France Insoumise maintient une capacité d'influence sur le débat public et parvient à conserver un électorat insensible aux polémiques entourant le parti de Jean-Luc Mélenchon. Une fatalité française ? Décryptage.
12 min de lecture
MOTS-CLESmunicipales 2026 , Jean-Luc Mélenchon , LFI , la France insoumise , guerre culturelle , défaite
THEMATIQUESPolitique
Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).
D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).
Marc Weitzmann est un journaliste et écrivain français, lauréat du prix Femina essai 2025 pour son essai La Part sauvage, producteur du podcast Lignes de force.
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Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).
D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).
Marc Weitzmann est un journaliste et écrivain français, lauréat du prix Femina essai 2025 pour son essai La Part sauvage, producteur du podcast Lignes de force.