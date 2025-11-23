Des soldats israéliens sécurisent le site d'une attaque signalée au carrefour de Gush Etzion, en Cisjordanie occupée, le 18 novembre 2025.
FARDEAU
23 novembre 2025
Israël : derrière les victoires militaires, un coût psychologique grandissant pour le pays
Alors qu’Israël enchaîne les succès militaires depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le pays fait face à un autre front, moins visible mais tout aussi inquiétant : celui du traumatisme collectif. Entre réservistes sursollicités, familles éprouvées, tensions sociales et hausse alarmante des suicides, le coût psychologique de la guerre pèse de plus en plus lourd sur la société israélienne.
