Islamisme et politique
Islamisme, antisémitisme et vote communautaire : l’enquête qui embarrasse LFI
À paraître début octobre, Les Complices du mal du journaliste franco-syrien Omar Youssef Souleimane provoque déjà un séisme politique. L’ouvrage documente les relations entre LFI et des organisations islamistes proches des Frères musulmans, accusant le parti de Jean-Luc Mélenchon d’instrumentaliser le « vote musulman » au prix d’alliances inquiétantes. LFI a tenté d’en interdire la publication, renforçant encore l’écho d’une enquête qui mêle témoignages, preuves et accusations lourdes sur les rapports de la gauche française avec la République et la laïcité.