Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 42 minutes
Jean-Luc Mélanchon pour le LFI.
Jean-Luc Mélanchon pour le LFI. © Zakaria ABDELKAFI / AFP
Islamisme, antisémitisme et vote communautaire : l’enquête qui embarrasse LFI

À paraître début octobre, Les Complices du mal du journaliste franco-syrien Omar Youssef Souleimane provoque déjà un séisme politique. L’ouvrage documente les relations entre LFI et des organisations islamistes proches des Frères musulmans, accusant le parti de Jean-Luc Mélenchon d’instrumentaliser le « vote musulman » au prix d’alliances inquiétantes. LFI a tenté d’en interdire la publication, renforçant encore l’écho d’une enquête qui mêle témoignages, preuves et accusations lourdes sur les rapports de la gauche française avec la République et la laïcité.

avec Javier Villamor
