Abdullah Mohtadi, le secrétaire général du Komala, le parti kurde iranien.
SITUATION EN IRAN
4 janvier 2026
Abdullah Mohtadi : « Nous, les Kurdes iraniens, ne cherchons pas la séparation ; nous cherchons plutôt à obtenir nos droits au sein d’un Iran libre, démocratique, pluraliste et sans discrimination »
Il y a environ 10 à 12 millions de Kurdes en Iran. Abdullah Mohtadi, 77 ans, est le secrétaire général du Komala, le parti kurde iranien. Son mouvement, positionné à gauche, dispose de plusieurs milliers de combattants armés basés au Kurdistan irakien, région frontalière de l’Iran. Pour le vieux chef politique, la République islamique d’Iran est condamnée à sombrer. Et il l’affirme sans détour : les démocraties occidentales - à commencer par la France - doivent se préparer à des changements majeurs en Iran. Entretien exclusif.
