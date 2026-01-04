POLITIQUE
Abdullah Mohtadi, le secrétaire général du Komala, le parti kurde iranien.

Abdullah Mohtadi, le secrétaire général du Komala, le parti kurde iranien.

SITUATION EN IRAN

4 janvier 2026

Abdullah Mohtadi : « Nous, les Kurdes iraniens, ne cherchons pas la séparation ; nous cherchons plutôt à obtenir nos droits au sein d’un Iran libre, démocratique, pluraliste et sans discrimination »

Il y a environ 10 à 12 millions de Kurdes en Iran. Abdullah Mohtadi, 77 ans, est le secrétaire général du Komala, le parti kurde iranien. Son mouvement, positionné à gauche, dispose de plusieurs milliers de combattants armés basés au Kurdistan irakien, région frontalière de l’Iran. Pour le vieux chef politique, la République islamique d’Iran est condamnée à sombrer. Et il l’affirme sans détour : les démocraties occidentales - à commencer par la France - doivent se préparer à des changements majeurs en Iran. Entretien exclusif.

A PROPOS DES AUTEURS
Abdullah Mohtadi
Abdullah Mohtadi

Abdullah Mohtadi est le secrétaire général du Parti Komala du Kurdistan Iranien.

Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

