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L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en compagnie du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, à ​​Djeddah.
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MOYEN-ORIENT

3 juin 2026

Guerre Iran-USA-Israël : pourquoi le monde arabe n'y voit pas le même conflit que l'Occident

Alors que l’Occident tend à lire les tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis à travers le prisme d’un affrontement géopolitique classique, de nombreux acteurs du monde arabe y voient d’abord une recomposition régionale aux conséquences potentiellement déstabilisatrices. Entre recul de l’influence iranienne, fragilité des États, rivalités confessionnelles et compétition des puissances régionales, les perceptions divergent profondément sur ce qui se joue au Moyen-Orient et sur ce qui pourrait émerger après le conflit en Iran.

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MOTS-CLES

Moyen-Orient , Arabie Saoudite , Egypte , Détroit d'Ormuz , monde arabe , Occident , Hezbollah , Liban , États-Unis , Iran , menace , guerre , Guerre en Iran

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

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Lina Murr Nehmé

Lina Murr Nehmé est historienne, politologue, universitaire émérite, auteur de nombreux livres, dont « L’Islamisme et les Femmes ».