MOYEN-ORIENT

3 juin 2026

Guerre Iran-USA-Israël : pourquoi le monde arabe n'y voit pas le même conflit que l'Occident

Alors que l’Occident tend à lire les tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis à travers le prisme d’un affrontement géopolitique classique, de nombreux acteurs du monde arabe y voient d’abord une recomposition régionale aux conséquences potentiellement déstabilisatrices. Entre recul de l’influence iranienne, fragilité des États, rivalités confessionnelles et compétition des puissances régionales, les perceptions divergent profondément sur ce qui se joue au Moyen-Orient et sur ce qui pourrait émerger après le conflit en Iran.