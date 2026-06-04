SIX ANS APRES PATY, MEMES MECANISMES, MEMES LACHETES

4 juin 2026

Chronique d’une explosion « raciale » annoncée : la France face à la spirale du ressentiment

Au lycée Jean-Renoir de Bondy, quinze secondes d’audio clandestin ont suffi. Une élue LFI publie, une CPE est suspendue sans enquête, des députés sont reçus par le recteur avant les enseignants, et une élève noire qui refuse le blocus se fait traiter de « collabo ». L’affaire de Bondy n’est pas un fait divers scolaire. C’est le révélateur d’une idéologie qui a besoin d’un ennemi permanent pour survivre — et qui dévore en premier ceux qu’elle prétend défendre.