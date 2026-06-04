SIX ANS APRES PATY, MEMES MECANISMES, MEMES LACHETES
4 juin 2026
Chronique d’une explosion « raciale » annoncée : la France face à la spirale du ressentiment
Au lycée Jean-Renoir de Bondy, quinze secondes d’audio clandestin ont suffi. Une élue LFI publie, une CPE est suspendue sans enquête, des députés sont reçus par le recteur avant les enseignants, et une élève noire qui refuse le blocus se fait traiter de « collabo ». L’affaire de Bondy n’est pas un fait divers scolaire. C’est le révélateur d’une idéologie qui a besoin d’un ennemi permanent pour survivre — et qui dévore en premier ceux qu’elle prétend défendre.
34 min de lecture
MOTS-CLESSamuel Paty , bondy , Royaume-Uni , Henry Nowak , Thomas Sowell , lycée Jean-Renoir , Racisme
THEMATIQUESSociété
Jean-Pierre Sakoun, pionnier de l’édition numérique, fut conservateur de bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS avant de créer sa propre entreprise. Il préside l’association Unité Laïque. Il est à l’origine de l’initiative pour l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Il est également auteur de Figures de la laïcité : 2000 ans de combat, Armand Colin, 2025. Il est lauréat du prix Jean-Zay 2026.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Faraj Alexandre Rifai est écrivain et analyste franco-syrien. Il est auteur de « Un Syrien en Israël : à la rencontre de l’ennemi désigné » et de « L’Islamisme reconditionné : Joulani, Al-Sharaa et la fabrication du « modéré » à destination de l’Occident. »
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).
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Jean-Pierre Sakoun, pionnier de l’édition numérique, fut conservateur de bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS avant de créer sa propre entreprise. Il préside l’association Unité Laïque. Il est à l’origine de l’initiative pour l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Il est également auteur de Figures de la laïcité : 2000 ans de combat, Armand Colin, 2025. Il est lauréat du prix Jean-Zay 2026.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Faraj Alexandre Rifai est écrivain et analyste franco-syrien. Il est auteur de « Un Syrien en Israël : à la rencontre de l’ennemi désigné » et de « L’Islamisme reconditionné : Joulani, Al-Sharaa et la fabrication du « modéré » à destination de l’Occident. »
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).