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Une femme brandit un drapeau iranien d'avant la révolution islamique de 1979 lors d'une manifestation « Liberté pour l'Iran » en soutien au peuple iranien à New York, le 2 mars 2026.
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AVENIR IRANIEN

25 mars 2026

Iran : pourquoi l’Occident redoute-t-il tant l’idée monarchique ?

Alors que l’Iran traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire contemporaine, une étrange asymétrie domine le débat occidental sur son avenir politique. L’idée que la République islamique puisse être remplacée, entre autres options, par une monarchie constitutionnelle suscite, dans certains cercles politiques, médiatiques et intellectuels — particulièrement en Europe et en France — une méfiance presque instinctive. A contrario, Pierre Pahlavi souligne la compatibilité entre l'idée de monarchie et celle de démocratie, et appelle l'Occident à laisser le peuple iranien libre de son avenir.

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MOTS-CLES

Iran , Monarchie , démocratie , République islamique , régime des mollahs , Shah , révolution

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Pahlavi
Professeur

Pierre Pahlavi est professeur au Collège des Forces canadiennes, directeur adjoint au sein du département des études de la Défense.