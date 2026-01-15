CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

15 janvier 2026

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : le projet de loi rétrécit en commission

Présentée comme une évidence politique, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans s’est heurtée à la réalité juridique et européenne. Examinée en commission, la proposition de loi a été largement vidée de sa substance, révélant un texte bien plus fragile et controversé qu’annoncé.