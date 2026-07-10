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Blurred backgroundLa JACI, nouveau syndicat ouvertement politique d'extrême gauche obtient 15,8 % des voix, poussé par des magistrats mobilisés contre la loi immigration de 2024.
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DECRYPTAGE

10 juillet 2026

L’inquiétante percée de l’extrême gauche dans la justice administrative

L'émergence d'un syndicat radical aux élections de la justice administrative confirme le basculement d'un corps de plus en plus idéologisé, dénoncé comme un pouvoir parallèle en sécession face à la souveraineté nationale.

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MOTS-CLES

syndicat , Justice , extrême gauche , JACI , independance , Magistrats , Justice administrative collective et indépendante , USMA

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


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