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Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste (PS) et du Parti populaire (PP), centre-gauche, en vue de l'élection présidentielle française de 2027, le sénateur Yannick Jadot (à droite), du parti Écologistes, et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, réagissent après leur visite de l'usine Renault de Cléon, dans le nord-ouest de la France, le 2 octobre 2026.
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MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

13 octobre 2026

Immobilisme social : Raphaël Glucksmann ou la lucidité résignée

Avec 66 % des suffrages dès le premier tour de la primaire de la gauche sociale-démocrate, le 11 octobre dernier, Raphaël Glucksmann s'est imposé comme le candidat de ce courant pour l'élection présidentielle de 2027, loin devant Olivier Faure, qui n'a recueilli que 14 % des voix. Cette victoire constitue une bonne occasion de s'intéresser à son projet politique, et notamment à sa conception du modèle social français.

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MOTS-CLES

Modèle Social , France , Raphaël Glucksmann , Système de retraites , dépenses , déséquilibré , social-démocratie

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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