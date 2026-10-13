MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

Immobilisme social : Raphaël Glucksmann ou la lucidité résignée

Avec 66 % des suffrages dès le premier tour de la primaire de la gauche sociale-démocrate, le 11 octobre dernier, Raphaël Glucksmann s'est imposé comme le candidat de ce courant pour l'élection présidentielle de 2027, loin devant Olivier Faure, qui n'a recueilli que 14 % des voix. Cette victoire constitue une bonne occasion de s'intéresser à son projet politique, et notamment à sa conception du modèle social français.