LIBERTE D'EXPRESSION

4 décembre 2025

Il faut en finir avec la « lutte contre la désinformation »

La « lutte contre la désinformation » est présentée aujourd'hui comme un impératif démocratique. Pourtant, loin de protéger le débat public, elle installe un système de contrôle inédit où gouvernements, plateformes et organismes de vérification s’arrogent le droit de décider ce qu’il est permis de penser et de dire. Sous couvert de défendre la vérité, c’est la liberté d’expression elle-même qui se trouve menacée.