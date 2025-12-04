POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

De plus en plus de médias dénoncent des campagnes de désinformation et accusent des médias concurrents de propager de fausses informations, des fake news.

De plus en plus de médias dénoncent des campagnes de désinformation et accusent des médias concurrents de propager de fausses informations, des fake news.

© SEBASTIEN BOZON / AFP

LIBERTE D'EXPRESSION

4 décembre 2025

Il faut en finir avec la « lutte contre la désinformation »

La « lutte contre la désinformation » est présentée aujourd'hui comme un impératif démocratique. Pourtant, loin de protéger le débat public, elle installe un système de contrôle inédit où gouvernements, plateformes et organismes de vérification s’arrogent le droit de décider ce qu’il est permis de penser et de dire. Sous couvert de défendre la vérité, c’est la liberté d’expression elle-même qui se trouve menacée.

Photo of Arthur Leroux
Arthur Leroux Go to Arthur Leroux page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Arthur Leroux image
Arthur Leroux

Arthur Leroux est chef d'entreprise dans le domaine de l'énergie.

Populaires

1Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
2Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)
3Le RN en rêvait, les socialistes britanniques le font : en Grande-Bretagne, allocations sociales et HLM bientôt réservés aux seuls nationaux
4Les meilleures clés d’accès au marché de l’emploi : faire partie de la génération Z, connaître l’IA et accepter la transparence des salaires
5L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
6Labelliser l’information ? 5 exemples concrets de vérités officielles devenues fausses avec le temps…
7Et si on labellisait le Président de la République ?