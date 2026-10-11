NEUTRINOS

IceCube, le piège géant enfoui sous l’Antarctique pour capturer les « particules fantômes »

Enfoui à plus de 1,6 kilomètre sous la glace de l’Antarctique, IceCube est un observatoire hors norme conçu pour détecter les neutrinos, ces particules quasi insaisissables qui traversent la matière sans presque jamais interagir avec elle. Grâce à ses quelque 5 000 capteurs optiques répartis dans un kilomètre cube de glace, il permet aux scientifiques de remonter jusqu’à des phénomènes cosmiques lointains et d’explorer les mystères de l’Univers. Une prouesse technologique qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’astrophysique.