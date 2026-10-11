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Les membres du projet IceCube posent avec le module optique numérique (DOM) final qui sera déployé dans le réseau IceCube, le plus grand observatoire de neutrinos au monde, construit sous la toundra antarctique près de la station polaire américaine Amundsen-Scott.
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NEUTRINOS

11 octobre 2026

IceCube, le piège géant enfoui sous l’Antarctique pour capturer les « particules fantômes » 

Enfoui à plus de 1,6 kilomètre sous la glace de l’Antarctique, IceCube est un observatoire hors norme conçu pour détecter les neutrinos, ces particules quasi insaisissables qui traversent la matière sans presque jamais interagir avec elle. Grâce à ses quelque 5 000 capteurs optiques répartis dans un kilomètre cube de glace, il permet aux scientifiques de remonter jusqu’à des phénomènes cosmiques lointains et d’explorer les mystères de l’Univers. Une prouesse technologique qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’astrophysique.

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neutrinos , icecube , glaciers , Antarctique , environnement , réchauffement climatique , particule fantôme , science , recherche , scientifiques , découvertes , project scientifique

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Doug Cowen

Doug Cowen est professeur de physique et professeur d'astronomie et d'astrophysique au sein de Penn State.

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