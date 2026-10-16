APPRENDRE AVEC L’IA ?
16 octobre 2026
IA : le MIT alerte sur les risques de reddition cognitive dans les universités
Un nouveau rapport du MIT alerte sur les risques d’une « reddition cognitive » lorsque les étudiants délèguent trop rapidement leur réflexion à l’intelligence artificielle.
10 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.