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APPRENDRE AVEC L’IA ?

16 octobre 2026

IA : le MIT alerte sur les risques de reddition cognitive dans les universités

Un nouveau rapport du MIT alerte sur les risques d’une « reddition cognitive » lorsque les étudiants délèguent trop rapidement leur réflexion à l’intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

universités , Intelligence Artificielle , MIT , risques , reddition cognitive , cerveau , intelligence , diplômés , étudiants , cours

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A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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