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Un employé travaille sur une chaîne de montage du site de production Ampere ElectriCity du groupe Renault à Douai, le 5 mars 2025.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

31 mai 2026

IA et capitalisme : pourquoi le profit ne peut pas survivre sans le travail humain

L’essor de l’intelligence artificielle relance une interrogation centrale de l’économie politique : que devient le capitalisme lorsque le travail humain disparaît progressivement du processus de production ?

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économie , Capital , Capitalisme , entreprises , profit , travail , employés , nouvelles technologies , IA , Intelligence Artificielle , salariés , monde du travail , marxisme

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A PROPOS DES AUTEURS
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Branko Milanovic

Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.

Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.

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