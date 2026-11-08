REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

L’IA va-t-elle nous tuer… ou juste laisser l’Europe sur le bas-côté ?

Les patrons de la tech multiplient les alertes sur les dangers de l’intelligence artificielle, tout en sortant des modèles toujours plus puissants. Pour Marcel Salathé, épidémiologiste et codirecteur de l’AI Center de l’EPFL, ce catastrophisme sert surtout à verrouiller le marché. Le vrai risque, selon lui, est ailleurs : une Europe paralysée par la peur, qui pourrait manquer la révolution industrielle de sa génération.