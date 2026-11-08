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Des robots humanoïdes d'OpenMind Robotics sont présentés lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, le 18 juillet 2026.
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REVOLUTION TECHNOLOGIQUE

8 novembre 2026

L’IA va-t-elle nous tuer… ou juste laisser l’Europe sur le bas-côté ?

Les patrons de la tech multiplient les alertes sur les dangers de l’intelligence artificielle, tout en sortant des modèles toujours plus puissants. Pour Marcel Salathé, épidémiologiste et codirecteur de l’AI Center de l’EPFL, ce catastrophisme sert surtout à verrouiller le marché. Le vrai risque, selon lui, est ailleurs : une Europe paralysée par la peur, qui pourrait manquer la révolution industrielle de sa génération.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA danger , catastrophisme IA , AI Act , Marcel Salathé , EPFL , Anthropic , Bill Gates , régulation IA , Europe IA , capture réglementaire , industrie , europe , Union européenne , révolution industrielle , révolution technologique , innovations technologiques

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Marcel Salathé

Marcel Salathé est épidémiologiste et professeur à l’EPFL, où il codirige l’AI Center.

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