BIEN-ETRE
23 mars 2026
Huit conseils pour vous en sortir au bureau si vous êtes introverti
Le réseautage professionnel est souvent présenté comme un exercice de performance sociale dominé par les profils extravertis. Pourtant, les personnes introverties peuvent elles aussi réussir en adaptant cette pratique à leur manière d’interagir, en misant sur des échanges plus profonds, une préparation ciblée et une gestion attentive de leur énergie.
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MOTS-CLEStravail , introverti , conseils , entreprise , réseau
THEMATIQUESStyle de vie
A PROPOS DES AUTEURS
La professeure Maura McAdam est professeure de gestion à l'Université de Dublin.
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La professeure Maura McAdam est professeure de gestion à l'Université de Dublin.