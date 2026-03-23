BIEN-ETRE

23 mars 2026

Huit conseils pour vous en sortir au bureau si vous êtes introverti

Le réseautage professionnel est souvent présenté comme un exercice de performance sociale dominé par les profils extravertis. Pourtant, les personnes introverties peuvent elles aussi réussir en adaptant cette pratique à leur manière d’interagir, en misant sur des échanges plus profonds, une préparation ciblée et une gestion attentive de leur énergie.