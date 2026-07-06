GUERRE DES TALENTS
6 juillet 2026
Hold-up sur les cerveaux européens : l’Europe en pleine déroute face à la Tech américaine
L'Europe forme, les États-Unis encaissent. Pendant qu'OpenAI s'apprête à faire de ses salariés des millionnaires via son introduction en Bourse, le Vieux Continent peine à réunir les capitaux nécessaires pour construire un seul centre de données. Le différentiel de rémunération, d'equity et d'infrastructure est en train de consacrer la dépendance technologique européenne... Et elle risque fort de s'aggraver.
21 min de lecture
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.
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Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.