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Un journaliste photographie l'estampe « La Grande Vague de Kanagawa » de Katsushika Hokusai, lors d'une avant-première presse, le 18 juin 2025, avant l'ouverture de l'exposition « Hokusai », consacrée à l'artiste japonais au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.
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CULTURE

1 novembre 2026

Hokusai au-delà de la Grande Vague : voir les 36 vues du mont Fuji réunies change tout à l’icône de l’art japonais

Connue dans le monde entier, La Grande Vague n’est pourtant qu’une des nombreuses représentations du mont Fuji imaginées par Hokusai. La présentation exceptionnelle des 46 estampes de sa série permet de redécouvrir l’œuvre du maître japonais sous un autre jour. En confrontant les paysages, les voyageurs et les multiples visages de la montagne, cette exposition révèle toute la richesse d’un univers artistique qui invite aussi à changer notre regard sur le monde et les autres.

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Art , Hokusai , toile , Japon , mont fuji , Tokyo , artiste , culture , la grande vague , collection , Katsushika Hokusai

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominik Havsteen-Franklin

Dominik Havsteen-Franklin est professeur en art-thérapie et santé créative à l'Université Brunel de Londres.

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