GRANDE DISPARITION

Héritage des boomers : la grande transmission pourrait bien se fracasser sur le mur de la grande dépendance

9 000 milliards d’euros annoncés, 5 500 à 6 500 selon les notaires une fois les donations déjà effectuées soustraites : même le chiffre de la grande transmission vacille. Pire, cette manne pourrait fondre avant même d’être héritée, absorbée par le coût croissant de la dépendance. Entre créances d’aide sociale réclamées à l’ouverture de la succession et patrimoines qui s’évaporent en maison de retraite, combien d’héritiers découvriront une succession déficitaire plutôt que l’héritage promis ?