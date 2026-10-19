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GRANDE DISPARITION

19 octobre 2026

Héritage des boomers : la grande transmission pourrait bien se fracasser sur le mur de la grande dépendance

9 000 milliards d’euros annoncés, 5 500 à 6 500 selon les notaires une fois les donations déjà effectuées soustraites : même le chiffre de la grande transmission vacille. Pire, cette manne pourrait fondre avant même d’être héritée, absorbée par le coût croissant de la dépendance. Entre créances d’aide sociale réclamées à l’ouverture de la succession et patrimoines qui s’évaporent en maison de retraite, combien d’héritiers découvriront une succession déficitaire plutôt que l’héritage promis ?

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MOTS-CLES

héritage , Grande transmission , droit , dépendance , vieillissement , maisons de retraite , protection , fiscalité

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Barbara Thomas-David
Notaire

Barbara Thomas-David est notaire associée, Présidente-fondatrice de Notaires au féminin.