MENACES DU KREMLIN
30 septembre 2026
Guerre hybride : voilà ce qui manque vraiment aux Européens pour répondre aux attaques russes
Face à la multiplication des cyberattaques, sabotages, incursions aériennes et opérations d’ingérence attribuées à la Russie, les Européens cherchent encore la bonne réponse à une guerre hybride qui brouille les frontières entre sécurité intérieure et défense. L’enjeu n’est plus seulement de disposer de nouveaux mécanismes, mais de pouvoir agir rapidement et collectivement.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.
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Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.