MENACES DU KREMLIN

Guerre hybride : voilà ce qui manque vraiment aux Européens pour répondre aux attaques russes

Face à la multiplication des cyberattaques, sabotages, incursions aériennes et opérations d’ingérence attribuées à la Russie, les Européens cherchent encore la bonne réponse à une guerre hybride qui brouille les frontières entre sécurité intérieure et défense. L’enjeu n’est plus seulement de disposer de nouveaux mécanismes, mais de pouvoir agir rapidement et collectivement.