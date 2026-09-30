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Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte (à droite), et le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), le général Alexus G. Grynkewich (à gauche), assistent à une conférence de presse conjointe au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 12 septembre 2025, concernant la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes.
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MENACES DU KREMLIN

30 septembre 2026

Guerre hybride : voilà ce qui manque vraiment aux Européens pour répondre aux attaques russes

Face à la multiplication des cyberattaques, sabotages, incursions aériennes et opérations d’ingérence attribuées à la Russie, les Européens cherchent encore la bonne réponse à une guerre hybride qui brouille les frontières entre sécurité intérieure et défense. L’enjeu n’est plus seulement de disposer de nouveaux mécanismes, mais de pouvoir agir rapidement et collectivement.

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MOTS-CLES

défense , europe , Union européenne , OTAN , Guerre en Ukraine , ukraine , missiles , législation , Kremlin , Russie , sécurité , Vladimir Poutine , calendrier , Espionnage , guerre hybride , déstabilisation

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

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