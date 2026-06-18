POINT DE VUE

18 juin 2026

La guerre des semences : la guerre la plus discrète... et peut-être la plus stratégique pour ceux qui nourrissent l'Europe et le monde

Certains États ont compris que la sécurité nationale se joue dans un grain de blé. Une semence n’est pas un simple intrant agricole, c’est un actif stratégique aussi crucial qu’un satellite ou un microprocesseur. Une bonne semence peut doubler les rendements ou résister à la sécheresse. Elle peut rendre un pays dépendant, ou au contraire, prospère si elle est adaptée aux changements climatiques. Les grandes puissances l’ont compris. Pourquoi l’Europe hésite-t-elle encore ?