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Pékin mène une guerre psychologique corrosive pour décourager l'UE et exploite ses failles.
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SURVIE GEOPOLITIQUE

3 juillet 2026

Guerre commerciale : le casse-tête chinois de l’Europe

Prise en étau entre la prédation industrielle chinoise et l’unilatéralisme américain, l’Europe cherche sa parade commerciale. Mais minée par ses divisions internes et engluée dans des procédures trop lentes, l'Union européenne joue sa survie géopolitique face à des empires qui ignorent les règles du jeu.

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MOTS-CLES

Chine , Union européenne , économie , Démographie , surcapacité , diversification , commerce , OMC

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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