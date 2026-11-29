RECHERCHE MEDICALE

Grâce à la thérapie génique, la lutte contre la cécité se rapproche des patients

Et si la thérapie génique permettait de rendre une partie de la vue aux personnes atteintes de cécité ? Des essais cliniques récents montrent que l'optogénétique, une technique qui consiste à rendre des cellules nerveuses sensibles à la lumière, pourrait aider certains patients atteints de rétinite pigmentaire à retrouver des capacités visuelles élémentaires. Une avancée prometteuse, qui ouvre également des perspectives pour des maladies plus fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), même si de nombreux obstacles scientifiques, médicaux et financiers restent à surmonter.