RECHERCHE MEDICALE
29 novembre 2026
Grâce à la thérapie génique, la lutte contre la cécité se rapproche des patients
Et si la thérapie génique permettait de rendre une partie de la vue aux personnes atteintes de cécité ? Des essais cliniques récents montrent que l'optogénétique, une technique qui consiste à rendre des cellules nerveuses sensibles à la lumière, pourrait aider certains patients atteints de rétinite pigmentaire à retrouver des capacités visuelles élémentaires. Une avancée prometteuse, qui ouvre également des perspectives pour des maladies plus fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), même si de nombreux obstacles scientifiques, médicaux et financiers restent à surmonter.
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Des personnes ayant perdu la quasi-totalité de leur vue en raison d’une maladie oculaire héréditaire ont pu, après une unique injection génique et un entraînement avec des lunettes spéciales, retrouver la capacité de localiser des objets posés sur une table.
Aucune d’entre elles n’était en mesure de lire ou de reconnaître un visage ; toutefois, avant le traitement, leur vision se limitait, au mieux, à la perception d’une main en mouvement devant leurs yeux.
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Merve Sen est chercheuse postdoctorale en ophtalmologie à l'Université de Tübingen.
Marius Ueffing est professeur en ophtalmologie expérimentale à l'Université de Tübingen.
Merve Sen est chercheuse postdoctorale en ophtalmologie à l'Université de Tübingen.
Marius Ueffing est professeur en ophtalmologie expérimentale à l'Université de Tübingen.