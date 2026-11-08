"LE GRAND SILENCE"

Géraldine Woessner : « Créolisation ou grand remplacement, peu importe : qui, où et quand a décidé de l’immigration en France ? »

Pourquoi la France est-elle incapable de mener un débat serein sur l’immigration ? Dans "Le grand silence", Géraldine Woessner et Erwan Seznec, au terme de deux ans d’enquête, mettent en lumière les contradictions de l’État, l’absence de véritable stratégie migratoire et le tabou qui entoure encore les données sur les flux de population. À leurs yeux, en refusant de regarder la réalité en face et de répondre aux interrogations des Français, les responsables politiques ont laissé à l’extrême droite le monopole d’un sujet devenu central dans le débat public.