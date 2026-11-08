"LE GRAND SILENCE"
8 novembre 2026
Géraldine Woessner : « Créolisation ou grand remplacement, peu importe : qui, où et quand a décidé de l’immigration en France ? »
Pourquoi la France est-elle incapable de mener un débat serein sur l’immigration ? Dans "Le grand silence", Géraldine Woessner et Erwan Seznec, au terme de deux ans d’enquête, mettent en lumière les contradictions de l’État, l’absence de véritable stratégie migratoire et le tabou qui entoure encore les données sur les flux de population. À leurs yeux, en refusant de regarder la réalité en face et de répondre aux interrogations des Français, les responsables politiques ont laissé à l’extrême droite le monopole d’un sujet devenu central dans le débat public.
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MOTS-CLESGéraldine Woessner , Erwan Seznec , Le grand silence , immigration , migrants , réfugiés , France , frontières , tabou , créolisation , grand remplacement , immigrés , colonisation , Algérie , Afrique , Tunisie , Maroc , La France insoumise , Royaume-Uni , europe , Union européenne , Enquête , investigations , Journalisme , LFI , Jean-Luc Mélenchon , Rassemblement National , extrême droite , droit d'asile , regroupement familial
THEMATIQUESFrance
Géraldine Woessner est rédactrice en chef du service Société au Point. Elle a notamment publié avec Erwan Seznec "Le grand silence Immigration : l'enquête choc" (Robert Laffont, 2026) et "Les Illusionnistes" (Robert Laffont, 2024).
Après avoir travaillé à La Tribune et Marianne, Erwan Seznec a passé huit ans à Que Choisir. Journaliste indépendant, réputé pour ses enquêtes sans parti pris, il a collaboré à Histoire secrète du patronat (30 000 exemplaires, La Découverte, 2014). Il est également l'auteur du livre "Le grand silence Immigration : l'enquête choc" avec Géraldine Woessner (Robert Laffont, 2026) et de "Syndicats, grands discours et petites combines" (Hachette Littératures, 2006).
Géraldine Woessner est rédactrice en chef du service Société au Point. Elle a notamment publié avec Erwan Seznec "Le grand silence Immigration : l'enquête choc" (Robert Laffont, 2026) et "Les Illusionnistes" (Robert Laffont, 2024).
Après avoir travaillé à La Tribune et Marianne, Erwan Seznec a passé huit ans à Que Choisir. Journaliste indépendant, réputé pour ses enquêtes sans parti pris, il a collaboré à Histoire secrète du patronat (30 000 exemplaires, La Découverte, 2014). Il est également l'auteur du livre "Le grand silence Immigration : l'enquête choc" avec Géraldine Woessner (Robert Laffont, 2026) et de "Syndicats, grands discours et petites combines" (Hachette Littératures, 2006).