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Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
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7 novembre 2026

GenZ : les applis de rencontre face au défi de la séduction à l’IA

Selon une enquête de Bloomberg Intelligence, à peine plus de la moitié des utilisateurs de la génération Z acceptent que l’intelligence artificielle rédige leurs messages sur les applications de rencontre, contre 70 % des milléniaux. Alors que Tinder, Hinge et leurs concurrents misent massivement sur l’IA pour reconquérir les jeunes, ces derniers réclament avant tout de l’authenticité. Décryptage d’un paradoxe qui pourrait coûter cher aux plateformes

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , société , Séduction , Gen Z

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Elodie Gentina
Professeur l'IESEG School of Management

Docteur en Sciences de Gestion et Professeur en marketing à l’IESEG School of Management, Elodie Gentina est l’auteur de nombreuses publications en France et à l’international sur la Génération Z. Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages sur la Génération Z, parus chez Dunod. Elle accompagne aujourd’hui des entreprises pour les aider à mieux comprendre la génération Z, en vue d’adapter leurs stratégies marketing et de management aux besoins de cette génération. 

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