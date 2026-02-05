POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Grâce à l'étude d'un rare groupe de jumeaux élevés séparément, les données permettent de mieux distinguer les effets des gènes et de l'environnement, créant ainsi une expérience quasi naturelle chez l'humain.
See image caption
See copyright

MYSTERES

5 février 2026

Gènes, environnement et longévité : ce que met en lumière une nouvelle étude sur des jumeaux

Pourquoi certaines personnes vivent-elles jusqu'à 100 ans tandis que leurs frères et sœurs décèdent des décennies plus tôt ? Est-ce une question de chance, de mode de vie, ou est-ce inscrit dans leurs gènes ?

Photo of Bradley Elliott
Bradley Elliott Go to Bradley Elliott page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

gênes , longévité , vieillesse , jumeaux , Santé , Espérance de vie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Bradley Elliott image
Bradley Elliott

Bradley Elliott est maître de conférences en physiologie, Université de Westminster.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
3Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
4Bien plus que la dédollarisation du monde, nous assistons à une perte de confiance dans les institutions monétaires étatiques
5La Russie au bord de la faillite
6D’abord éclaboussée par l’affaire Epstein, la famille Lang en passe de s’y noyer
7Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026