FRACTURE GENERATIONNELLE

Génération désorientée : jeunes, smartphones et fractures françaises

Entre blocages scolaires et émeutes urbaines, la contestation chez les jeunes recouvre des réalités radicalement disparates. De la panne du langage favorisée par l'emprise des smartphones à l'instrumentalisation d'une culture victimaire radicale, le sentiment immédiat tend à supplanter le débat rationnel, fragilisant le consentement démocratique et l'apprentissage de l'altérité.