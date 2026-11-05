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Des manifestants tiennent un drapeau sur lequel est inscrit « Jeune communiste » alors qu’ils participent à une manifestation organisée par des lycéens, rue de la Sorbonne à Paris, le 3 novembre 2026.
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FRACTURE GENERATIONNELLE

5 novembre 2026

Génération désorientée : jeunes, smartphones et fractures françaises

Entre blocages scolaires et émeutes urbaines, la contestation chez les jeunes recouvre des réalités radicalement disparates. De la panne du langage favorisée par l'emprise des smartphones à l'instrumentalisation d'une culture victimaire radicale, le sentiment immédiat tend à supplanter le débat rationnel, fragilisant le consentement démocratique et l'apprentissage de l'altérité.

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MOTS-CLES

jeunesse , autorité , smartphones , Lycéens , démocratie , manifestations

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloé Morin
Chargée de projets internationaux chez IPSOS. Directrice de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès

Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.