PROTOXYDE D’AZOTE
23 mai 2026
Gabriel Attal ou l’optimisme en trompe l’œil
Croiser l’ADN de la candidature à la présidentielle du Président de Renaissance avec ses faits d’armes invite à la prendre pour ce qu’elle est : une habile formule de communication davantage qu’un diagnostic réaliste sur l’état du pays ou un véritable projet pour le redresser.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.