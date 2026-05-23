PROTOXYDE D’AZOTE

23 mai 2026

Gabriel Attal ou l’optimisme en trompe l’œil

Croiser l’ADN de la candidature à la présidentielle du Président de Renaissance avec ses faits d’armes invite à la prendre pour ce qu’elle est : une habile formule de communication davantage qu’un diagnostic réaliste sur l’état du pays ou un véritable projet pour le redresser.