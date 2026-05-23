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Gabriel Attal. (Image d'illustration)
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PROTOXYDE D’AZOTE

23 mai 2026

Gabriel Attal ou l’optimisme en trompe l’œil

Croiser l’ADN de la candidature à la présidentielle du Président de Renaissance avec ses faits d’armes invite à la prendre pour ce qu’elle est : une habile formule de communication davantage qu’un diagnostic réaliste sur l’état du pays ou un véritable projet pour le redresser.

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MOTS-CLES

Politique , la France , Gabriel Attal , Présidentielles

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.