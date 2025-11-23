SOLIDARITE EUROPEENNE

23 novembre 2025

Futur marché européen de la Défense : les plans fragiles de la Commission von der Leyen

Alors que la Commission européenne cherche à accélérer les efforts en matière de défense, la création d’un véritable marché commun des armements se heurte à des obstacles juridiques, politiques et industriels majeurs. Entre la protection des souverainetés nationales, la concurrence entre industriels européens et la dépendance persistante d’une majorité d’États aux équipements américains, l’UE peine à concilier ambitions stratégiques et réalités du terrain.