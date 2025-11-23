Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen assistent à une conférence de presse conjointe à Bruxelles, le 17 août 2025.
AFP
SOLIDARITE EUROPEENNE
23 novembre 2025
Futur marché européen de la Défense : les plans fragiles de la Commission von der Leyen
Alors que la Commission européenne cherche à accélérer les efforts en matière de défense, la création d’un véritable marché commun des armements se heurte à des obstacles juridiques, politiques et industriels majeurs. Entre la protection des souverainetés nationales, la concurrence entre industriels européens et la dépendance persistante d’une majorité d’États aux équipements américains, l’UE peine à concilier ambitions stratégiques et réalités du terrain.
8 min de lecture
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
